31 августа 18°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Неизвестный смертоносный вирус зафиксировали в Индии

В Индии от неизвестной болезни скончались 68 человек, 40 из них дети, сообщает РИА Новости.

Индия. Погребальные костры. 2021 год.
Индия. Погребальные костры. 2021 год.
@ignesh_doss_official

У всех была вирусная лихорадка.

Симптомы

У заболевших отмечалась высокая температура, обезвоживание, падение уровня тромбоцитов в крови, а также симптомы, сходные с лихорадкой денге.

Причины

Власти отмечают, что причинами распространения болезни стала высокая влажность, вызванная ливнями, высокая температура и отсутствие гигиены, пишет bfm.ru. В результате пострадавшие районы стали идеальными для распространения инфекционных заболеваний.

Между тем врачи из Сигапура в марте 2020-го обнаружили симптомы лихорадки жирафов у больных ковидом.

Лихорадка денге (жирафов) — острое трансмиссивное вирусное заболевание. Источниками инфекции являются больной человек, обезьяны и летучие мыши. Передачу инфекции от больного человека осуществляют комары.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость