Неуловимые и непредсказуемые. Чем опасны магнитные бури и как они повлияют на Алтайский край

Предсказать это явление довольно сложно. Одна из мощных бурь атаковала планету в феврале 2011 года. Тогда ни одна метеостанция не заметила изменений. Как результат — к головным болям люди оказались не готовы.
Самые сильные магнитные бури обычно фиксируют зимой (январь-февраль) и летом (июль-август). Метеозависимым подготовиться к магнитной буре можно: существуют календари. Но, насколько они верны, судить сложно. Здесь все как с прогнозом погоды.
23 июня ожидается сильная магнитная буря, которая продлится три дня. Магнитные изменения в Барнауле начнутся примерно в 22:00. Пока прогнозы не фиксируют бурю выше 3 баллов (из 9).
Люди и животные страдают от солнечных вспышек одинаково. Потеря аппетита, повышенная сонливость и апатия — симптомы, которые могут быть как у вас, так и питомца.
Вряд ли. Однако магнитные бури могут выводить из строя космическую технику. Например, в 2003 году из-за солнечных вспышек пострадал японский космический спутник. А через год орбита МКС по тем же причинам снизилась на 7 километров.
Однозначного ответа на этот вопрос пока нет. Советуем запастись обезболивающими, заняться умеренной физической активностью, не есть много жирной и тяжело усваиваемой пищи. Вашему организму и так несладко.
Последствия магнитных бурь для каждого индивидуальны. Один человек страдает во время вспышек, другой — после. Есть и такие счастливчики, которые не заметят никаких изменений.