Неуловимые и непредсказуемые. Чем опасны магнитные бури и как они повлияют на Алтайский край

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Можно ли предсказать магнитную бурю?

Предсказать это явление довольно сложно. Одна из мощных бурь атаковала планету в феврале 2011 года. Тогда ни одна метеостанция не заметила изменений. Как результат — к головным болям люди оказались не готовы.

Самые сильные магнитные бури обычно фиксируют зимой (январь-февраль) и летом (июль-август). Метеозависимым подготовиться к магнитной буре можно: существуют календари. Но, насколько они верны, судить сложно. Здесь все как с прогнозом погоды.