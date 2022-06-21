21 июня
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Здоровье

Неуловимые и непредсказуемые. Чем опасны магнитные бури и как они повлияют на Алтайский край

На Солнце есть пятна — зоны с пониженной температурой. На них формируются области особой активности, которые извергают облака с особыми частицами. Быстро двигаясь в сторону Земли, они меняют ее магнитное состояние. Как вести себя в магнитную бурю разбирался altapress.ru

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0
1
Можно ли предсказать магнитную бурю?

Предсказать это явление довольно сложно. Одна из мощных бурь атаковала планету в феврале 2011 года. Тогда ни одна метеостанция не заметила изменений. Как результат — к головным болям люди оказались не готовы.

Самые сильные магнитные бури обычно фиксируют зимой (январь-февраль) и летом (июль-август). Метеозависимым подготовиться к магнитной буре можно: существуют календари. Но, насколько они верны, судить сложно. Здесь все как с прогнозом погоды.

2
Когда будет буря в Алтайском крае?

23 июня ожидается сильная магнитная буря, которая продлится три дня. Магнитные изменения в Барнауле начнутся примерно в 22:00. Пока прогнозы не фиксируют бурю выше 3 баллов (из 9).

Вспышки на Солнце. Магнитная буря.
Вспышки на Солнце. Магнитная буря.
СС0
3
На кого влияет магнитная буря?

Люди и животные страдают от солнечных вспышек одинаково. Потеря аппетита, повышенная сонливость и апатия — симптомы, которые могут быть как у вас, так и питомца.

Отдых. Сон. Кошка
Отдых. Сон. Кошка
СС0
4
А моя техника пострадает?

Вряд ли. Однако магнитные бури могут выводить из строя космическую технику. Например, в 2003 году из-за солнечных вспышек пострадал японский космический спутник. А через год орбита МКС по тем же причинам снизилась на 7 километров.

МКС.
МКС.
vk.com/olegmks
5
Что делать метеозависимым?

Однозначного ответа на этот вопрос пока нет. Советуем запастись обезболивающими, заняться умеренной физической активностью, не есть много жирной и тяжело усваиваемой пищи. Вашему организму и так несладко.

6
Что еще важно знать?

Последствия магнитных бурь для каждого индивидуальны. Один человек страдает во время вспышек, другой — после. Есть и такие счастливчики, которые не заметят никаких изменений.

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