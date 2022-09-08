Невролог назвал продукты для повышения умственной активности школьников

После летних каникул для улучшения умственной активности полезно добавлять в меню ребенка грецкие орехи, утверждает Ленев.
«В грецком орехе содержится арахидоновая кислота, которая стимулирует энергетические процессы в головном мозге. Еще один стимулятор ЦНС и иммунной системы — витамины группы B, которые содержатся во многих продуктах», — отметил он.
Для разнообразия также можно давать школьнику чернику, голубику и ежевику.
По мнению специалиста, богатые микроэлементами ягоды благотворно влияют на работу мозга, а также адаптируют к стрессам.