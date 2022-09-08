11 сентября
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Здоровье

Невролог назвал продукты для повышения умственной активности школьников

Какие продукты можно включить в рацион в сентябре, чтобы помочь ребенку включиться в учебу, рассказал в интервью радио Sputnik врач-невролог Олег Ленев.

Еда, кухня, готовка.
Еда, кухня, готовка.
pixabay.com/

После летних каникул для улучшения умственной активности полезно добавлять в меню ребенка грецкие орехи, утверждает Ленев.

«В грецком орехе содержится арахидоновая кислота, которая стимулирует энергетические процессы в головном мозге. Еще один стимулятор ЦНС и иммунной системы — витамины группы B, которые содержатся во многих продуктах», — отметил он.

Для разнообразия также можно давать школьнику чернику, голубику и ежевику.

По мнению специалиста, богатые микроэлементами ягоды благотворно влияют на работу мозга, а также адаптируют к стрессам.

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