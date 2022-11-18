Новый сосудистый центр открыли в сибирском регионе

В Новосибирске открыли новый сосудистый центр для пациентов с инфарктами и инсультами, сообщает Вести Новосибирск.

Новый сосудистый центр на базе Городской больницы № 2 уже седьмой по счету. Там начали принимать пациентов неделю назад. В первые дни работы врачи спасли уже 20 человек.

Медицинская помощь будет доступна не только жителям города, но и сельским регионам.

Отделения и реанимация сосудистого центра оснащены высококлассным оборудованием. Это позволит проводить около двух тыс. операций в год. Данные будут отображаться на мониторах.

«Здесь собран уникальный коллектив и уникальное современное оборудование. Протокол лечения рассчитан до минуты», ─ подчеркивает первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

Одна из ключевых задач здравоохранения — снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Новосибирской области.

Сеть сосудистых клиник развивается под контролем правительства региона.

Ранее стало известно, что первую пересадку сердца провели в одном из сибирских регионов.