Новый сосудистый центр открыли в сибирском регионе

Новый сосудистый центр на базе Городской больницы № 2 уже седьмой по счету. Там начали принимать пациентов неделю назад. В первые дни работы врачи спасли уже 20 человек.
Медицинская помощь будет доступна не только жителям города, но и сельским регионам.
Отделения и реанимация сосудистого центра оснащены высококлассным оборудованием. Это позволит проводить около двух тыс. операций в год. Данные будут отображаться на мониторах.
«Здесь собран уникальный коллектив и уникальное современное оборудование. Протокол лечения рассчитан до минуты», ─ подчеркивает первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.
Одна из ключевых задач здравоохранения — снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Новосибирской области.
Сеть сосудистых клиник развивается под контролем правительства региона.
Ранее стало известно, что первую пересадку сердца провели в одном из сибирских регионов.