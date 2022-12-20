О пользе наблюдения за аквариумными рыбками рассказал психолог

Маленькие водные обитатели и их размеренная спокойная жизнь способны положительно влиять на здоровье, рассказывает «Кубанским новостям» психолог Станислав Самбурский.

По словам специалиста, регулярное наблюдение за рыбками может помочь нормализовать давление.

Их плавные и неторопливые движения стабилизируют внимание человека, по этой причине сердцебиение становится более ровным, а усталость глаз снимается.

Такая терапия особенно полезна людям постарше, так они будут меньше подвержены стрессу и нервному перевозбуждению.

Врач советует использовать аквариумы в качестве полезной декорации в офисы, что в свою очередь поможет работникам снимать стресс и на время расслабиться.

Ранее стало известно, кому стоит ограничить употребление кофе.