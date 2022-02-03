О возможных последствиях вакцинации у подростков рассказала педиатр

Кандидат медицинских наук, педиатр-инфекционист Александра Гринева рассказала о том, каких последствий можно ожидать от вакцинации подростков «Спутником М», пишет «Мослента».

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.

Возможные побочные реакции можно ждать в первые трое суток с момента введения вакцины. По словам медика, все реакции можно разделить на общие и местные.

К общим реакциям можно отнести повышение температуры тела, гриппоподобный синдром, который может сопровождаться недомоганием, заложенностью носа, болью в мышцах и суставах. В редких случаях возможны тошнота, рвота, диарея и боли в животе.

Местные реакции, в свою очередь, могут появится в виде покраснения, отека и зуда в месте введения препарата, отметила Гринева.

«Все побочные реакции, согласно проведенным исследованиям, носят кратковременный характер и при необходимости требуют назначения симптоматических средств — жаропонижающих при высокой температуре и антигистаминных в случае аллергических реакций», — объяснила педиатр.

И подчеркнула — развитие тяжелых поствакцинальных осложнений является противопоказанием к продолжению вакцинации.

Напомним, вакцину от коронавируса «Спутник М» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет зарегистрировали в ноябре 2021 года.

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