Обнаружен ген, повышающий риск метастазирования при одном из видов рака в России

Исследователи из Томска обнаружили ген, который может быть связан с предрасположенностью к метастазированию рака легкого. Это открытие может помочь лучше понять механизмы распространения вторичных очагов заболевания и разработать более эффективные методы профилактики осложнений, передает ГТРК «Томск».

Как сообщила старший специалист лаборатории НИИ онкологии Томского НИМЦ Татьяна Геращенко, в настоящее время анализ ДНК позволяет расшифровать структуру всех генов человека. Для этого пациенту необходимо сдать анализ крови. Затем с помощью специального прибора — секвенатора — будут выявлены «генетические ошибки» в ДНК.

В репортаже говорится, что ученые создали небольшой чип, который помогает определить, подходит ли образец ДНК для выделения гена, связанного с предрасположенностью к метастазированию. Этот чип помещают в прибор для электрофореза вместе с анализом, после чего проводят исследование.

Геращенко продемонстрировала специальные шкалы и объяснила, как они работают: «Вот эти дорожки, а это график. Если ДНК цельная, мы видим четкий пик». Ученые сообщили, что анализ показывает ген под названием TGOLN2, который может быть ответственен за изменение межклеточной коммуникации.

По словам заведующего лабораторией НИИ онкологии Томского НИМЦ Евгения Денисова, изменения в этом гене специфичны и характерны для пациентов с высоким риском метастазирования. У пациентов же с низким риском метастазирования такие мутации отсутствуют.

Обнаруженный ген может помочь исследователям разработать тест-системы для определения риска прогрессирования рака. Это позволит врачам либо предотвратить развитие процесса, либо выявить его на ранней стадии.

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