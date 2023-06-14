Онколог рассказал, как обнаружить рак легких и что делать для профилактики

Челябинский врач Егор Печерица рассказал, что этот вид рака является самым опасным и смертоносным. Об этом пишут "Новости Казани".

По словам эксперта, симптомов у такой болезни нет. В легких нет болевых рецепторов, поэтому даже при опухоли большого размера человек может не ощущать боли.

Кашель начинается спустя примерно год после заболевания раком. В этом случае, скорее всего, опухоль уже проросла в бронхи.

Проблемы с дыханием и общее ухудшение человек ощущает, когда опухоль затрагивает другие внутренние органы. Здесь, как правило, врачи уже бессильны.

С таким смертельным диагнозом дольше пяти лет живут только 17% пациентов. Для того, чтобы выявить заболевание на ранней стадии, стоит хотя бы раз в год делать КТ.

Подойдет и флюорографическое обследование. При курении посещать врача стоит раз в 9-10 месяцев. Кроме того, срочно обратиться в больницу следует при резком похудении или долгом кашле.

Ранее стало известно, какие продукты нельзя есть при похудении.