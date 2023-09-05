Осеннее обострение. Алтайский хирург рассказал, почему нельзя терпеть боли в животе

Большинство заболеваний желудочно-кишечного тракта обостряются осенью. Виной тому множество провоцирующих факторов. Заведующий первым хирургическим отделением БСМП Александр Яцын рассказал, почему не стоит откладывать поход к врачу, если заболел живот.

Острый живот

Резкие нарушения диеты, неправильный режим приема пищи, а также употребление жирной, жареной, острой, копченой и консервированной пищи, алкоголь и курение – главные факторы, способные сбить работу желудочно-кишечного тракта. Исключив их, можно существенно снизить риск развития заболеваний.

Но и с самой здоровой диетой не всегда удается избежать болей в животе. Если они появились и не проходят в течение 2-3 часов, обязательно нужно идти к врачу. Острая боль – это сигнал о возможном хирургическом заболевании. Она развивается внезапно, носит интенсивный характер и не проходит.

В хирургии есть понятие «острый живот». Это патологическое состояние организма при повреждении органов брюшной полости с раздражением брюшины. Характеризуется резкими сильными болями в животе и патологическим напряжением брюшной стенки.

Острый живот наблюдается при патологиях желудочно-кишечного тракта и органов малого таза - при аппендиците, прободной язве желудка, травме живота с разрывом кишечника, внематочной беременности и многих других травмах и заболеваниях.

Это показание к немедленной госпитализации в хирургический стационар. Больному при этом запрещается прием пищи и употребление обезболивающих препаратов.

Врачи не советуют при острой боли принимать обезболивающие препараты, поскольку они могут замаскировать серьезное состояние. Особенно важно не терять времени, если дискомфорт сохраняется в течение нескольких часов.

Еда, кухня, готовка. pixabay.com/

Смертельный аппендицит

«Если пациент обратился вовремя за помощью и доставляется в больницу своевременно, то лечение, в том числе и хирургическое, проходит быстро и без осложнений. На 5-7 сутки пациента уже выписывают из стационара, - рассказывает Александр Яцин. – Но иногда пациент поступает, когда уже возникли осложнения, например, аппендикс перфорировал, то есть лопнул, и кишечное содержимое поступает брюшную полость, развивается перитонит. Тогда требуется длительное лечение, зачастую тяжелые полостные операции, после которых придется проходить длительный период реабилитации».

Врач подчеркивает, что в запущенных случаях, при всех усилиях докторов, не всегда все оканчивается благоприятно для больного. В частности перитонит может быть смертельным.

Скорая помощь. СС0

Экстренные признаки

Первые признаки перитонита (так называемая реактивная фаза) - боли в животе. Они становятся сильнее, когда человек вдыхает или начинает двигаться. Пациенту комфортнее лежать в позе эмбриона или на спине. Среди симптомов также - повышение температуры (до 38 градусов и выше), слабость, раздражительность, возбуждение – очевидная смена состояния, учащение пульса (100-120 ударов) и частое дыхание, тошнота и рвота (эти симптомы встречаются реже).

При развитии токсической фазы состояние пациента становится еще хуже – появляются признаки тяжелой интоксикации, вздутие живота, сильная боль, бледность. Если при первой фазе давление могло повышаться, то на этом этапе оно часто снижается. Пульс по-прежнему частый.

Терминальная фаза острого перитонита предполагает истощение всех резервов организма. Начинается помутнение сознания, кожа часто меняет цвет на желтый, температура понижается ниже нормы. Пациент часто находится не в себе, не реагирует на окружающие раздражители.

Оборудование в больнице скорой помощи. БСМП.

Грязные овощи

Помимо аппендицита в осенний период обостряются уже диагностированные хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.

Осенью настроение людей ухудшается в связи с сокращением светового дня. Человек увеличивает время, посвященное работе, из-за чего могут возникнуть нарушения режима питания и недостаток сна.

Гастроэнтерологи связывают осенние обострения и со сменой рациона, в нем начинают преобладать овощи и фрукты, либо сырые, либо плохо обработанные и грязные, либо в виде острых закусок. Как следствие – частые обострения «живота». В первую очередь осенью обостряется язвенная болезнь 12-перстной кишки и желудка.

Людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта важно помнить об этой сезонности. В этот период особенно актуальна профилактика.