Острая кишечная война. Барнаульские врачи рассказали, что такое ротавирус и с чем его можно съесть

За 2020 год в Алтайском крае зарегистрировали 4800 случаев острых кишечных инфекций, рассказала начальник отдела эпиднадзора и санитарной охраны управления Роспотребнадзора по региону. Поводом для разговора стала ситуация с учениками барнаульской школы № 128, которые массово подхватили ротавирус.

Что такое ротавирус

Ротавирусы закрепляются главным образом в кишечнике — заражают ворсинки тонкой кишки, что приводит к структурным и функциональным изменениям эпителия.

Тройная белковая оболочка делает их устойчивыми к кислой среде желудка и пищеварительным ферментам в кишечнике.

Энтеровирусы другого вида, тоже вызывающие кишечную инфекцию, — норовирусы — действуют примерно так же.

Заболевание имеет циклический характер развития: инкубационный период длится от одного до десяти дней, острый — семь дней, выздоровление наступает еще через три дня.

Дети. Вирус. СС0.

Часто ротавирус называют кишечным гриппом. На самом деле к вирусу гриппа он не имеет никакого отношения.

Факт По данным ВОЗ, ежегодно в мире из-за норовирусов случается 64 тыс. эпизодов диареи, требующих госпитализации, 900 тыс. посещений поликлиник с детьми в развитых странах и до 200 тыс. смертельных случаев детей в возрасте до 5 лет.

Как можно заразиться

Основные пути передачи инфекции:

пищевой — употребление немытых овощей или фруктов;

водный — употребление жидкостей , зараженных вирусом;

зараженных вирусом; контактно-бытовой — использование обсемененной посуды , предметов обихода; немытые руки.

Воздушно-капельный путь передачи для кишечной инфекции не характерен.

Пандемия. Вирус unsplash.com

Человек, инфицированный вирусом, заразен во время острой фазы заболевания и в последующие 48 часов. То есть, чувствуя себя вполне здоровым, он остается опасным для окружающих.

Каковы симптомы ротавируса

Ребенок, подхвативший ротавирус в детском саду или школе, может легко и быстро привести в нерабочее состояние всю семью.

Симптомы инфекции легко спутать с пищевым отравлением:

обильная рвота и тошнота , которые проходят в течение суток с момента начала заболевания;

которые проходят в течение суток с момента начала заболевания; диарея с болевыми ощущениями в средней и верхней части живота , с выделением водянистых и пенящихся масс желто-зеленого оттенка;

с выделением водянистых и пенящихся масс желто-зеленого оттенка; урчание и переливание в животе;

признаки общей интоксикации — головная боль , лихорадка , чувство слабости;

лихорадка чувство слабости; характерные респираторные симптомы — насморк , температура , отечность и покраснение зева;

температура отечность и покраснение зева; признаки обезвоживания организма , вызванные диареей и обильной рвотой.

Ротавирус чаще вызывает диарею, чем норовирус.

Болезнь , ОРВИ. CC0

В большинстве случаев заболевание протекает сравнительно легко, и пациенту дается благоприятный прогноз. Реже на фоне сильной рвоты и диареи возникает обезвоживание организма. При ослаблении иммунной системы возможно вторичное инфицирование.

Иногда кажется, что болезнь протекает довольно легко — например, три-четыре раза диарея и столько же раз в сутки рвота при температуре 37,2, но уже на третий день в организме будут заметны нарушения водно-электролитного обмена. Они сопровождаются судорогами и потерей сознания.

Кто и когда болеет чаще

Вирусные кишечные инфекции имеют сезонный характер. Их становится больше на фоне подъема заболеваемости ОРВИ. Среди заболевших всегда больше детей — 94% от всех заразившихся.

В группу риска по ротавирусу входят также пациенты с нарушениями в работе иммунной системы, при ее угнетении; с хроническими кишечными заболеваниями; с нарушениями в рационе, а также при смене детского питания; не соблюдающие правила личной гигиены.

Простуда. Насморк. СС0

Почему количество ротавирусных инфекций снижается

Из всех зарегистрированных случаев только 888 — ротавирусы и норовирусы. Еще в 2019 году этот показатель был в два раза больше.

По словам Ольги Егоровой, прошлый год был «довольно экзотическим» в связи с появлением новой коронавирусной инфекции, которая способна подавлять остальные вирусы. Пока продолжается циркуляция коронавируса, остальных инфекций будет меньше.

«Снижение произошло еще и потому, что мы все наконец-то научились мыть руки», — говорит главный специалист Алтайского края по инфекционным болезням у детей Галина Филиппова.

Что делать , если заболел

Сразу обращаться к врачу, особенно если заболел ребенок. При тяжелых формах инфекции пациенту необходима госпитализация, при легких — амбулаторный домашний режим.

Мыть руки обязательно. Pixabay.com

Только врач может отличить вирусную кишечную инфекцию от какой-либо хирургической патологии, например от признаков аппендицита. Лучше всего вызвать доктора уже в первый день, как только замечены симптомы, и не затягивать болезнь.

Галина Филиппова предостерегает родителей от того, чтобы давать ребенку обезболивающие при ротавирусе. Так можно смазать клиническую картину, и врачу будет сложно поставить диагноз. Также не стоит много пить, это провоцирует рвоту, и тогда госпитализация неизбежна.

Пить нужно понемногу, через определенные промежутки времени и небольшими глотками.

Вода. СС0

Как лечат ротавирус

Схемы специфического лечения при ротавирусной инфекции нет. Как и при всех вирусных заболеваниях, не помогут антибиотики. Для лечения используются противовирусные препараты и жаропонижающие в зависимости от состояния.

При легком течении заболевания симптомы проходят самостоятельно. Пациентам показана диета, нужно исключить алкоголь, никотин, кофеин, грубую пищу, раздражающую желудок и кишечник.

Американская ассоциация педиатров не рекомендует поить детей кипяченым молоком, соленым бульоном или супом и не советует пытаться сделать смесь для восполнения потерянных минеральных веществ самостоятельно.

Справиться с симптомами вирусной инфекции позволяют энтеросорбенты, смягчающие проявления диареи и рвоты. Больным назначают и препараты для восстановления ферментации в пищеварительной системе.

Стакан воды СС0

Главная опасность ротавируса — обезвоживание. Его выраженные симптомы — головокружение, головная боль, усталость, сухость во рту, пересыхание губ и глаз, редкое мочеиспускание (менее трех-четырех раз в сутки).

Если не восполнять запасы потерянной жидкости, обезвоживание усилится, могут возникнуть осложнения, такие как падение кровяного давления и отказ почек. Это может привести к летальному исходу.

Есть ли прививки от ротавируса

Летальные исходы от кишечной инфекции, по словам Елены Филипповой, происходят чаще всего у детей на первом-втором году жизни. Для болезни в этом возрасте характерна длительная диарея и обезвоживание.

Есть вакцина, способная защитить ребенка от тяжелых форм ротавируса, ее ставят начиная с двух месяцев жизни. Комплекс представляет из себя капли в рот и включает три приема. Вакцинирование нужно завершить строго до восьми месяцев.

Шприц. Прививка. СС0

Заместитель главного врача барнаульской детской поликлиники № 3 говорит, что чаще родители вакцинируют второго или последующих детей, потому что намучились с первым. Правда, прививка не входит в национальный календарь, так что сделать ее можно только платно.

Вакцины от кишечных инфекций для взрослых не существует.

Как не заразиться ротавирусом

Главная профилактика кишечных инфекций — соблюдение элементарных правил гигиены: мытье рук после посещения туалета или улицы, а также обязательно перед едой, тщательное мытье овощей и фруктов, достаточная термическая обработка продуктов.

Следует избегать употребления воды из открытых источников и пользоваться индивидуальными полотенцами.