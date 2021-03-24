Острая кишечная война. Барнаульские врачи рассказали, что такое ротавирус и с чем его можно съесть

Что такое ротавирус
Ротавирусы закрепляются главным образом в кишечнике — заражают ворсинки тонкой кишки, что приводит к структурным и функциональным изменениям эпителия.
Тройная белковая оболочка делает их устойчивыми к кислой среде желудка и пищеварительным ферментам в кишечнике.
Энтеровирусы другого вида, тоже вызывающие кишечную инфекцию, — норовирусы — действуют примерно так же.
Заболевание имеет циклический характер развития: инкубационный период длится от одного до десяти дней, острый — семь дней, выздоровление наступает еще через три дня.
Часто ротавирус называют кишечным гриппом. На самом деле к вирусу гриппа он не имеет никакого отношения.
Факт
По данным ВОЗ, ежегодно в мире из-за норовирусов случается 64 тыс. эпизодов диареи, требующих госпитализации, 900 тыс. посещений поликлиник с детьми в развитых странах и до 200 тыс. смертельных случаев детей в возрасте до 5 лет.
Как можно заразиться
Основные пути передачи инфекции:
- пищевой — употребление немытых овощей или фруктов;
- водный — употребление жидкостей, зараженных вирусом;
- контактно-бытовой — использование обсемененной посуды, предметов обихода; немытые руки.
Воздушно-капельный путь передачи для кишечной инфекции не характерен.
Человек, инфицированный вирусом, заразен во время острой фазы заболевания и в последующие 48 часов. То есть, чувствуя себя вполне здоровым, он остается опасным для окружающих.
Каковы симптомы ротавируса
Ребенок, подхвативший ротавирус в детском саду или школе, может легко и быстро привести в нерабочее состояние всю семью.
Симптомы инфекции легко спутать с пищевым отравлением:
- обильная рвота и тошнота, которые проходят в течение суток с момента начала заболевания;
- диарея с болевыми ощущениями в средней и верхней части живота, с выделением водянистых и пенящихся масс желто-зеленого оттенка;
- урчание и переливание в животе;
- признаки общей интоксикации — головная боль, лихорадка, чувство слабости;
- характерные респираторные симптомы — насморк, температура, отечность и покраснение зева;
- признаки обезвоживания организма, вызванные диареей и обильной рвотой.
Ротавирус чаще вызывает диарею, чем норовирус.
В большинстве случаев заболевание протекает сравнительно легко, и пациенту дается благоприятный прогноз. Реже на фоне сильной рвоты и диареи возникает обезвоживание организма. При ослаблении иммунной системы возможно вторичное инфицирование.
Иногда кажется, что болезнь протекает довольно легко — например, три-четыре раза диарея и столько же раз в сутки рвота при температуре 37,2, но уже на третий день в организме будут заметны нарушения водно-электролитного обмена. Они сопровождаются судорогами и потерей сознания.
Кто и когда болеет чаще
Вирусные кишечные инфекции имеют сезонный характер. Их становится больше на фоне подъема заболеваемости ОРВИ. Среди заболевших всегда больше детей — 94% от всех заразившихся.
В группу риска по ротавирусу входят также пациенты с нарушениями в работе иммунной системы, при ее угнетении; с хроническими кишечными заболеваниями; с нарушениями в рационе, а также при смене детского питания; не соблюдающие правила личной гигиены.
Почему количество ротавирусных инфекций снижается
Из всех зарегистрированных случаев только 888 — ротавирусы и норовирусы. Еще в 2019 году этот показатель был в два раза больше.
По словам Ольги Егоровой, прошлый год был «довольно экзотическим» в связи с появлением новой коронавирусной инфекции, которая способна подавлять остальные вирусы. Пока продолжается циркуляция коронавируса, остальных инфекций будет меньше.
«Снижение произошло еще и потому, что мы все наконец-то научились мыть руки», — говорит главный специалист Алтайского края по инфекционным болезням у детей Галина Филиппова.
Что делать, если заболел
Сразу обращаться к врачу, особенно если заболел ребенок. При тяжелых формах инфекции пациенту необходима госпитализация, при легких — амбулаторный домашний режим.
Только врач может отличить вирусную кишечную инфекцию от какой-либо хирургической патологии, например от признаков аппендицита. Лучше всего вызвать доктора уже в первый день, как только замечены симптомы, и не затягивать болезнь.
Галина Филиппова предостерегает родителей от того, чтобы давать ребенку обезболивающие при ротавирусе. Так можно смазать клиническую картину, и врачу будет сложно поставить диагноз. Также не стоит много пить, это провоцирует рвоту, и тогда госпитализация неизбежна.
Пить нужно понемногу, через определенные промежутки времени и небольшими глотками.
Как лечат ротавирус
Схемы специфического лечения при ротавирусной инфекции нет. Как и при всех вирусных заболеваниях, не помогут антибиотики. Для лечения используются противовирусные препараты и жаропонижающие в зависимости от состояния.
При легком течении заболевания симптомы проходят самостоятельно. Пациентам показана диета, нужно исключить алкоголь, никотин, кофеин, грубую пищу, раздражающую желудок и кишечник.
Американская ассоциация педиатров не рекомендует поить детей кипяченым молоком, соленым бульоном или супом и не советует пытаться сделать смесь для восполнения потерянных минеральных веществ самостоятельно.
Справиться с симптомами вирусной инфекции позволяют энтеросорбенты, смягчающие проявления диареи и рвоты. Больным назначают и препараты для восстановления ферментации в пищеварительной системе.
Главная опасность ротавируса — обезвоживание. Его выраженные симптомы — головокружение, головная боль, усталость, сухость во рту, пересыхание губ и глаз, редкое мочеиспускание (менее трех-четырех раз в сутки).
Если не восполнять запасы потерянной жидкости, обезвоживание усилится, могут возникнуть осложнения, такие как падение кровяного давления и отказ почек. Это может привести к летальному исходу.
Есть ли прививки от ротавируса
Летальные исходы от кишечной инфекции, по словам Елены Филипповой, происходят чаще всего у детей на первом-втором году жизни. Для болезни в этом возрасте характерна длительная диарея и обезвоживание.
Есть вакцина, способная защитить ребенка от тяжелых форм ротавируса, ее ставят начиная с двух месяцев жизни. Комплекс представляет из себя капли в рот и включает три приема. Вакцинирование нужно завершить строго до восьми месяцев.
Заместитель главного врача барнаульской детской поликлиники № 3 говорит, что чаще родители вакцинируют второго или последующих детей, потому что намучились с первым. Правда, прививка не входит в национальный календарь, так что сделать ее можно только платно.
Вакцины от кишечных инфекций для взрослых не существует.
Как не заразиться ротавирусом
Главная профилактика кишечных инфекций — соблюдение элементарных правил гигиены: мытье рук после посещения туалета или улицы, а также обязательно перед едой, тщательное мытье овощей и фруктов, достаточная термическая обработка продуктов.
Следует избегать употребления воды из открытых источников и пользоваться индивидуальными полотенцами.
Факт
По словам начальника отдела эпиднадзора и санитарной охраны управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольги Егоровой, до половины детей не моют руки перед столовой в школах.