От нового вируса умер первый в мире человек

О новом вирусе
Вирус Аляскапокс обнаружили в США в 2015 году, его симптомы схожи с признаками заболевания оспой. Известно, что в первую очередь вирусом заражаются животные. Доказательств передачи вируса от человека к человеку нет.
Умерший мужчина жил один в лесной зоне и контактировал с бездомной кошкой. Однако результат теста животного на вирус оказался отрицательным.
Также у мужчины был ослаблен иммунитет из-за рака.
Ранее российский эксперт описал вирус, способный уничтожить человечество.
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