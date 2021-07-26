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Здоровье

Певица МакSим пришла в себя и общается знаками

Певицу МакSим, которая в тяжелом состоянии находится в больнице с июня, вывели из искусственной комы. Канал Mash сообщает, что она находится в ясном сознании. С врачами она общается знаками.

МакSим.
МакSим.
Ирина Пергаева

Сообщается, что артистку перевели на ВИВЛ (вспомогательная вентиляция лёгких, та же ИВЛ с другими настройками).

«Медики сняли нагрузку седативных препаратов и вывели Марину Максимову из медикаментозного сна — чтобы посмотреть, сможет ли она дышать самостоятельно. Певица вступает в диалог (жестами), сознание её ясно», — пишет канал.

Представитель певицы Маргарита Соколова также сообщила об улучшении состояния МакSим. По ее словам, артистку выводят из медикаментозного сна периодически.

«Если врачи видят, что сейчас нужен отдых организму, они погружают в сон. Когда они видят, что организму стало легче, приводят в сознание. Это процесс постоянно регулируется. Полностью ее не вывели. <…> Есть времена, когда она спит, и бывает, когда она в сознании. <…> Это в последние дни», — рассказала Соколова РИА «Новости».

Напомним, что певицу подключили к ИВЛ 19 июня. Врачи обнаружили у нее более 70% поражения легких.

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