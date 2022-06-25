25 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Бегом по кочкам. Ортопед рассказал, как выбрать кроссовки для российских дорог

Кроссовки снижают нагрузку на стопу. Однако донашивать старую пару все же не стоит, — сообщает издание «Доктор Питер».

Кроссовки. Обувь.
Кроссовки. Обувь.
СС0

Кроссовки снижают нагрузку на стопу. Однако донашивать старую пару все же не стоит, — сообщает издание «Доктор Питер».

Дело в том, что один из главных вредителей здоровья ног — «несвежая» пена, которая используется при производстве этой удобной обуви.

Проверить ее состояние просто. Достаточно вытащить стельку и узнать, пружинит ли подошва. Если да, то все в порядке.

Еще один совет — выбирать пару исключительно по размеру. В идеале, между ногой и пяткой должно быть расстояние, равное ширине большого пальца.

И наконец. Необходимо учитывать поверхность, по которой предстоит шагать. Для тротуара — беговые кроссовки. Для прогулок по лесу — кроссовки для трекинга.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость