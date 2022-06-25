Бегом по кочкам. Ортопед рассказал, как выбрать кроссовки для российских дорог

Кроссовки снижают нагрузку на стопу. Однако донашивать старую пару все же не стоит, — сообщает издание «Доктор Питер».

Кроссовки снижают нагрузку на стопу. Однако донашивать старую пару все же не стоит, — сообщает издание «Доктор Питер».

Дело в том, что один из главных вредителей здоровья ног — «несвежая» пена, которая используется при производстве этой удобной обуви.

Проверить ее состояние просто. Достаточно вытащить стельку и узнать, пружинит ли подошва. Если да, то все в порядке.

Еще один совет — выбирать пару исключительно по размеру. В идеале, между ногой и пяткой должно быть расстояние, равное ширине большого пальца.

И наконец. Необходимо учитывать поверхность, по которой предстоит шагать. Для тротуара — беговые кроссовки. Для прогулок по лесу — кроссовки для трекинга.