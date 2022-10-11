Почему отказ от завтрака нарушает работу головного мозга, рассказали ученые

Отсутствие завтрака негативно влияет на работу головного мозга — в частности, на его когнитивные функции, доказали ученые из Чжэцзянского университета в Китае. Об этом сообщает ForPost.

В исследовании участвовали более 3,3 тыс. человек старше 62 лет.

По его результатам выяснилось, что график питания негативно сказывается на памяти и скорости мышления. Кроме того, нерегулярный завтрак повышает риск деменции.

Нарушение приема пищи может привести к проблемам ЖКТ, сердца и обмена веществ.

«В идеале каждый день должен начинаться таким образом, чтобы в вашем организме было достаточно питательных веществ для оптимальной работы тела и ума. После завтрака рекомендуется есть с интервалами в 4−5 часов, чтобы эффективно „подзаправлять“ себя», — объяснили эксперты.

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