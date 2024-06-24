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Здоровье

«Попкорновая болезнь» и EVALI» – о каких неожиданных последствиях курения вейпа сообщил врач

Врач-пульмонолог Дмитрий Аникин провел небольшой гайд по карте табачных последствий, сообщает NGS24.

Его пациентка курила электронные сигареты около двух лет. Врач объяснил, что в ее легких образовались некие дымчатые образования — их много, и на самом деле, это уплотнение ткани вокруг бронхов.

Более того, среди вейперов есть популярное заболевание – EVALI, это то же самое, что «повреждение легких, связанное с использованием электронных сигарет или вейпингом» – пояснил врач.

Симптомы EVALI:

  • отдышка и боль грудной клетке;
  • кашель с кровью и насморк;
  • тремор и спазм мышц;
  • похудение и повышение температуры.

Редкие недуги при EVALI:

  • контактный дерматит и ожоги;
  • раздражение слизистой горла и полости рта;
  • тошнота и рвота;
  • раздражение конъюнктивиты глаз.

Лакомка на торте — «попкорновая болезнь» или бронхиолит. Аналогия проведена с заболеванием, которому обычно подвержены работники фабрик попкорна. Почему именно вейперов может ждать участь быть запеченным как попкорн? Потому что в большую часть ароматизаторов для вейпов добавлен токсичный компонент — диацетил. Именно он отвечает за эффект после курения и провоцирует реакцию организма.

У обычных курильщиков положение не лучше — эмфизема, хронический бронхит или рак легкого. Последствия можно перечислять бесконечно. Человеческая природа не терпит ошибок.

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