«Попкорновая болезнь» и EVALI» – о каких неожиданных последствиях курения вейпа сообщил врач

Его пациентка курила электронные сигареты около двух лет. Врач объяснил, что в ее легких образовались некие дымчатые образования — их много, и на самом деле, это уплотнение ткани вокруг бронхов.
Более того, среди вейперов есть популярное заболевание – EVALI, это то же самое, что «повреждение легких, связанное с использованием электронных сигарет или вейпингом» – пояснил врач.
Симптомы EVALI:
- отдышка и боль грудной клетке;
- кашель с кровью и насморк;
- тремор и спазм мышц;
- похудение и повышение температуры.
Редкие недуги при EVALI:
- контактный дерматит и ожоги;
- раздражение слизистой горла и полости рта;
- тошнота и рвота;
- раздражение конъюнктивиты глаз.
Лакомка на торте — «попкорновая болезнь» или бронхиолит. Аналогия проведена с заболеванием, которому обычно подвержены работники фабрик попкорна. Почему именно вейперов может ждать участь быть запеченным как попкорн? Потому что в большую часть ароматизаторов для вейпов добавлен токсичный компонент — диацетил. Именно он отвечает за эффект после курения и провоцирует реакцию организма.
У обычных курильщиков положение не лучше — эмфизема, хронический бронхит или рак легкого. Последствия можно перечислять бесконечно. Человеческая природа не терпит ошибок.
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