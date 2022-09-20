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Здоровье

После иллюзии спящего Солнца на Алтай обрушатся геоудары. Пиковые значения

20 сентября в околоземном пространстве наблюдалось полное затишье — так называемая иллюзия спящего Солнца.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

Однако уже совсем скоро мощные геоудары обрушатся на все континенты планеты.

В зоне геомагнитных бурь окажется Алтай.

Совсем скоро ожидается новая мощная волна космических колебаний, сила которых в своем пике достигнет отметки в 6 баллов, пишет kurer-sreda.ru.

С вечера 23 сентября по 29 сентября сила геоударов будет находиться в пределах 3-х баллов.

Но позже начнется шоковая солнечная атака.

С вечера 29 сентября по 30 сентября включительно сила геоударов достигнет отметок в 5 и 6 баллов.

Здоровье

По мнению специалистов, 60% населения разных стран мира являются метеочувствительными людьми.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается. Поэтому больше всего страдают ткани организма от кислородного голодания — кровь не поступает в нужном количестве к тканям организма.

Гаджеты и миграция

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям. Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу точной электроники.

Ранее сообщалось, что миру грозит «интернет-апокалипсис» из-за мощной вспышки на Солнце.

Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных.

Более сильные бури сказываются на коротковолновой связи и навигационных системах, а также могут вызвать перепады напряжения в промышленных сетях.

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