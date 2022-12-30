30 декабря
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Здоровье

Производство лекарств резко снизилось в сибирском регионе

Спад производства лекарственных средств и материалов для медицинских целей за 11 месяцев зафиксировали в Томской области в этом году, сообщает пресс-служба государственной статистики по региону.

Лекарства.
Лекарства.
unsplash.com

По информации специалистов, снижение произошло на 21,9%.

Также в регионе снизилось производство горячей воды и пара на 7,8%, а электроэнергии — увеличилось на 6,7%.

Специалисты уточняют, что рост производства компьютеров, электронных оптических изделий произошел на 25,8% электричество оборудования — на 25,2%, а объемы производства в обработке древесины и изделий из дерева увеличились на 6,2%.

Помимо машин и оборудования, также выросло производство готовых металлических изделий на 55,7%.

Ранее в Минздраве заявили, что российские препараты по качеству не уступают импортным.

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