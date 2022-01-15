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Здоровье

Путин поручил доработать проект о ковид-сертификатах с соблюдением прав граждан

Законопроект о COVID-сертификатах нужно доработать, исходя из необходимости соблюдения прав граждан и всех жизненных ситуаций, говорится в поручении президента РФ Владимира Путина правительству, пишет riafan.ru.

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Кабмин РФ должен обеспечить доработку проекта закона о COVID-сертификатах, обратив особое внимание на необходимость неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех возможных жизненных ситуаций, говорится в документе.

Доклад по этому вопросу правительство должно сделать до 30 января.

Кабмину также нужно обеспечить «готовность инфраструктуры и технологий, которые необходимы для его реализации» до принятия соответствующего закона.

Глава государства также поручил доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала новый план по борьбе с ковидом. Коллективный иммунитет к ковиду в России достиг отметки в 63,7%.

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