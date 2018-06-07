Путин рассказал о "положительном тренде" в лечении онкологии

"Онкология — одна из острых проблем в сфере здравоохранения. Мы ставим перед собой сложные и амбициозные задачи по увеличению продолжительности жизни наших граждан. После 2020 года выйти на лучшие показатели — 80 плюс. Безусловно этого нельзя добиться не используя современные средства лечения, в том числе, в борьбе с такой бедой как онкология. По сравнению с другими заболеваниями, от которых зависит продолжительность жизни, здесь меньше положительных результатов. Хотя положительный тренд все же есть", — сказал Путин.

По мнению президента, прежде всего необходима ранняя диагностика. Глава государства отметил, что после строительства детского онко-гемологического центра в Москве излечиваемость составила более 90%. Также он отметил, что лекарство и химиотерапия должны быть современными и эффективными.

Кроме того, по его словам, необходимо, чтобы в отрасли появлялись молодые, увлеченные своим делом специалисты, пишет "Росбалт".

"Онкоцентры, конечно, нужно строить новые и дооборудовать то, что есть. Такая программа будет стоить примерно 1 трлн руб. Из тех дополнительных 8 трлн, о которых я ранее говорил", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в 2017 году продолжительность жизни в России увеличилась на 0,8 года, а мужчины стали жить дольше на целый год, заявляла министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Петербургском международном экономическом форуме.

"Профилактика заболеваний в России должна стать абсолютным приоритетом, потому что она позволит расширить синусоиду жизни и одновременно удлинить все основные периоды жизни: детство — с 21 года до 30 лет, активный возраст — до 60-80 лет", — пояснила Скворцова.