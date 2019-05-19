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Здоровье

«Разберут на органы»: пенсионерки в Сибири пытались сорвать тестирование на ВИЧ

Шесть жительниц Новосибирска 18 мая попытались сорвать работу мобильной лаборатории по тестированию на ВИЧ, пишет НГС. Женщины начали рассказывать людям в очереди, что вируса иммунодефицита не существует, а всех прошедших тест разберут на органы.

Кровь, анализ.
Кровь, анализ.
Открытые источники

Руководитель отдела профилактики новосибирского Центра СПИД Елена Пудова рассказала, что пенсионерки хватали за руки желающих пройти экспресс-тест на ВИЧ. По данным Тайга. инфо, они представились Народным советом Новосибирска и оскорбляли сотрудников лаборатории.

«Вызвали полицию — со всем разобрались, этих женщин успокоили, они ушли. <…> Они хватали за руки, когда их хотели снять, телефоны пытались выбить из рук у людей, которые стояли в очереди на тестирование», — рассказала Елена Пудова.

После того, как женщины ушли, тестирование продолжилось.

Бесплатный анализ крови проходил в рамках Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, посвященной Дню памяти умерших от СПИДа.

Отметим, что с 1987 года, когда в стране выявили первый случай заражения ВИЧ, умерли более 318 тысяч инфицированных вирусом иммунодефицита человека, пишет ТАСС.

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