«Разберут на органы»: пенсионерки в Сибири пытались сорвать тестирование на ВИЧ

Руководитель отдела профилактики новосибирского Центра СПИД Елена Пудова рассказала, что пенсионерки хватали за руки желающих пройти экспресс-тест на ВИЧ. По данным Тайга. инфо, они представились Народным советом Новосибирска и оскорбляли сотрудников лаборатории.
«Вызвали полицию — со всем разобрались, этих женщин успокоили, они ушли. <…> Они хватали за руки, когда их хотели снять, телефоны пытались выбить из рук у людей, которые стояли в очереди на тестирование», — рассказала Елена Пудова.
После того, как женщины ушли, тестирование продолжилось.
Бесплатный анализ крови проходил в рамках Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, посвященной Дню памяти умерших от СПИДа.
Отметим, что с 1987 года, когда в стране выявили первый случай заражения ВИЧ, умерли более 318 тысяч инфицированных вирусом иммунодефицита человека, пишет ТАСС.