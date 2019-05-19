«Разберут на органы»: пенсионерки в Сибири пытались сорвать тестирование на ВИЧ

Руководитель отдела профилактики новосибирского Центра СПИД Елена Пудова рассказала, что пенсионерки хватали за руки желающих пройти экспресс-тест на ВИЧ. По данным Тайга. инфо, они представились Народным советом Новосибирска и оскорбляли сотрудников лаборатории.

«Вызвали полицию — со всем разобрались, этих женщин успокоили, они ушли. <…> Они хватали за руки, когда их хотели снять, телефоны пытались выбить из рук у людей, которые стояли в очереди на тестирование», — рассказала Елена Пудова.