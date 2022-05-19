Развенчан миф о связи между отеками и водой

Оптимальную норму употребления воды в день и как ее правильно рассчитать, озвучила в интервью « Вечерней Москве » врач-терапевт Надежда Чернышова.

Врач рассказала, почему не стоит бояться отеков и сколько жидкости нужно пить для хорошего самочувствия.

Чернышова объяснила — необходимо выпивать около 30 миллилитров воды на килограмм веса — это максимальная норма в сутки.

Так, человек, весом 60 килограммов должен употреблять один литр восемьсот миллилитров жидкости в день, включая воду в пище и напитках, подсчитала Lenta.ru.

Эксперт убеждена — возникновение отечности из-за употребления большого количества напитков — миф.

«Вода в адекватном количестве не приведет к отекам. Здоровому человеку нужно пить воду, чтобы не было отеков», — объяснила Чернышова.

Однако она отметила, что это не касается людей с почечной недостаточностью, у которых плохо работают почки и поэтому не успевают переработать необходимый объем выпитого.

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