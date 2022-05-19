19 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Развенчан миф о связи между отеками и водой

Оптимальную норму употребления воды в день и как ее правильно рассчитать, озвучила в интервью «Вечерней Москве» врач-терапевт Надежда Чернышова.

Вода после очистки и речная вода.
Вода после очистки и речная вода.
Константин Санталов, altapress.ru

Врач рассказала, почему не стоит бояться отеков и сколько жидкости нужно пить для хорошего самочувствия.

Чернышова объяснила — необходимо выпивать около 30 миллилитров воды на килограмм веса — это максимальная норма в сутки.

Так, человек, весом 60 килограммов должен употреблять один литр восемьсот миллилитров жидкости в день, включая воду в пище и напитках, подсчитала Lenta.ru.

Эксперт убеждена — возникновение отечности из-за употребления большого количества напитков — миф.

«Вода в адекватном количестве не приведет к отекам. Здоровому человеку нужно пить воду, чтобы не было отеков», — объяснила Чернышова.

Однако она отметила, что это не касается людей с почечной недостаточностью, у которых плохо работают почки и поэтому не успевают переработать необходимый объем выпитого.

Ранее диетолог назвала идеальный чудо-овощ для правильного похудения.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость