Роспотребнадзор рассказал о пищевой ценности субпродуктов

Язык, как и куриная грудка, - диетический продукт. В нем содержится очень много белков и мало жиров, также много железа и витаминов группы В.
Печень подойдет тем, кто наращивает мышечную массу. В ней много железа, витамина В12, что очень помогает при лечении анемии.
В говяжьем сердце в шесть раз больше витаминов группы В, чем говядина. Это особенно полезно для тех, кто занимается физическим или умственным трудом.
В говяжьих почках - очень много цинка, который повышает иммунитет. А свиные богаты серой, магнием, калием и фосфором.
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