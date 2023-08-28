29 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о пищевой ценности субпродуктов

По словам специалистов, помимо красного мяса и птицы, в рационе должны быть и субпродукты - они могут дать больше полезных веществ организму.

Салат из куриной печени.
Салат из куриной печени.
freepik.com/timolina

Язык, как и куриная грудка, - диетический продукт. В нем содержится очень много белков и мало жиров, также много железа и витаминов группы В.

Печень подойдет тем, кто наращивает мышечную массу. В ней много железа, витамина В12, что очень помогает при лечении анемии.

В говяжьем сердце в шесть раз больше витаминов группы В, чем говядина. Это особенно полезно для тех, кто занимается физическим или умственным трудом.

В говяжьих почках - очень много цинка, который повышает иммунитет. А свиные богаты серой, магнием, калием и фосфором.

Ранее altapress.ru собрал рецепты древних напитков, которые готовили на Алтае.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость