10 августа
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Здоровье

Роспотребнадзор выразил позицию по возвращению антиковидных ограничений

Роспотребнадзор на фоне роста заболеваемости коронавирусом в России не планирует возвращать антиковидные ограничения. Соответствующая позиция выражена в публикации на официальном сайте ведомства.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

«На текущем этапе развития эпидемического процесса, связанного с распространением сублиний BA.4/BA.5 штамма „Омикрон“, возобновление ограничительных мер не требуется», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Вместе с тем надзорный орган рекомендует пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями носить медицинские маски в местах скопления людей, в том числе в общественном транспорте и закрытых помещениях, например, по месту работы или учебы.

Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусной инфекцией в России за наделю увеличилось более, чем в полтора раза — на 59,7%. Количество госпитализаций также значительно выросло. Увеличение составило 27,7%.

Напомним, в Алтайском крае назвали сроки шестой волны коронавируса. О надвигающейся волне COVID-19 предупредила главный эпидемиолог региона Ирина Переладова. По ее словам, заболеваемость может возрасти в августе-сентябре.

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