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Здоровье

Россиян предупредили о последствиях пассивного отдыха на диване в нерабочую неделю

Специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил РИА «Новости», что пассивный отдых в нерабочую неделю может вызвать апатию и вялость.

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Тяжельников отметил, что организм не скажет спасибо, если человек пролежит все каникулы на диване или позволит себе лениться.

«Пассивный отдых затягивает, вызывает гиподинамию, снижение мозгового кровообращения, а в результате — апатию и вялость. Ограничения в связи с эпидемиологической обстановкой, по моему мнению, введены очень вовремя и не исключают занятий спортом, поездки за город, что полезно в любое время года. Главное — стараться не посещать людные места», — посоветовал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы.

При выходе на улицу важно одеваться с учетом погоды. Кроме того, необходимо принимать препараты для повышения иммунитета.

Также не нужно игнорировать домашние тренировки дома, регулярно выполняя хотя бы комплекс простых упражнений.

«Однако самым надежным способом профилактики остается вакцинация от гриппа и коронавируса. Прививка значительно снижает риск заражения и тяжелого течения заболевания», — добавил Тяжельников.

Напомним, в Алтайском крае нерабочие дни — с 30 октября по 7 ноября. Altapress.ru рассказал, какие ограничения ввели в регионе.

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