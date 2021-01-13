«Сбер» показал на видео, как за минуту проверит клиента на COVID-19

Напомним, ранее в «Сбере» рассказали про алгоритм, который может определить вероятность ковида. Для этого необходимо пройти короткий опрос по симптоматике и записать голос, дыхание и кашель.
«Звуковые файлы превращаются в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах, и далее анализируются с помощью глубокой сверточной нейронной сети. Для ее тренировки использовались только открытые данные — это более тысячи образцов звуков дыхания и кашля, собранных с диагностированных пациентов в российских клиниках», — пояснили в банке.
Судя по видео, тестовая версия приложения сначала предлагает выбрать имеющиеся симптомы среди предлагаемых вариантов.
«Общая слабость, кашель, температура, покраснение или боль в горле, потеря вкуса или запаха, диарея, сыпь, сухость языка, затрудненное дыхание, одышка и нет симптомов», — предлагает приложение несколько вариантов.
Затем необходимо записать голос — для нужно прочитать фразу «Я надеюсь, что мои записи помогут справиться с пандемией коронавируса».
Далее необходимо в течение пяти секунд записать свое дыхание, а после столько же секунд покашлять в микрофон телефона.
После того, как пользователь выполнил все необходимые действия, приложению понадобится несколько секунд для проверки и вынесения вердикта.
Стоит отметить, что в самом приложении предупреждают, что решение не является диагнозом.