Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 января -13°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

«Сбер» показал на видео, как за минуту проверит клиента на COVID-19

«Сбер» показал, как его приложение проверяет вероятность заболевания коронавирусом по голосу, дыханию и кашлю, сообщает РИА «Новости».

"Сбер" разработал приложение для проверки на COVID-19.
"Сбер" разработал приложение для проверки на COVID-19.
кадр из видео. ria.ru.

Напомним, ранее в «Сбере» рассказали про алгоритм, который может определить вероятность ковида. Для этого необходимо пройти короткий опрос по симптоматике и записать голос, дыхание и кашель.

«Звуковые файлы превращаются в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах, и далее анализируются с помощью глубокой сверточной нейронной сети. Для ее тренировки использовались только открытые данные — это более тысячи образцов звуков дыхания и кашля, собранных с диагностированных пациентов в российских клиниках», — пояснили в банке.

Судя по видео, тестовая версия приложения сначала предлагает выбрать имеющиеся симптомы среди предлагаемых вариантов.

«Общая слабость, кашель, температура, покраснение или боль в горле, потеря вкуса или запаха, диарея, сыпь, сухость языка, затрудненное дыхание, одышка и нет симптомов», — предлагает приложение несколько вариантов.

Затем необходимо записать голос — для нужно прочитать фразу «Я надеюсь, что мои записи помогут справиться с пандемией коронавируса».

Далее необходимо в течение пяти секунд записать свое дыхание, а после столько же секунд покашлять в микрофон телефона.

После того, как пользователь выполнил все необходимые действия, приложению понадобится несколько секунд для проверки и вынесения вердикта.

Стоит отметить, что в самом приложении предупреждают, что решение не является диагнозом.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость