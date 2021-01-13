«Сбер» показал на видео, как за минуту проверит клиента на COVID-19

Напомним, ранее в «Сбере» рассказали про алгоритм, который может определить вероятность ковида. Для этого необходимо пройти короткий опрос по симптоматике и записать голос, дыхание и кашель.

«Звуковые файлы превращаются в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах, и далее анализируются с помощью глубокой сверточной нейронной сети. Для ее тренировки использовались только открытые данные — это более тысячи образцов звуков дыхания и кашля, собранных с диагностированных пациентов в российских клиниках», — пояснили в банке.