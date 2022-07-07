Солнце продолжает наносить геомагнитные удары по Алтайскому краю. Периоды возмущений

7 июля метеозависимые люди будут ощущать последствия последнего сильного геоудара от короны Солнца, пишет vesiskitim.ru.

На протяжении дня геомагнитная обстановка будет неравномерно меняться.

После мощного геомагнитного удара в 5 баллов накануне ночь сегодня прошла с колебаниями на уровне 4 баллов.

С 9.00 до 15.00 мск. наступит первая передышка — состояние геомагнитного поля стабилизируется и даст возможность почувствовать себя легче.

Еще один период пройдет 7 июля с 3-балльными возмущениями — с 15.00 до 21.00 мск.

При этом вероятность ухудшения геомагнитной обстановки будет сохраняться на уровне 15%.

Прогнозы изменились

Прогнозы на магнитные бури за последние несколько дней на предстоящее время изменились в неблагоприятную сторону.

График показывает, что с 11 июля по 25 июля геомагнитная остановка не даст ни единого спокойного дня метеозависимым людям.

Две недели будут наблюдаться умеренные и сильные геомагнитные возмущения от 3 до 5 баллов.

Это подтверждается и графиком вспышечной активности — вспышки усилились и участились. И при этом некоторые вспышки достигают класса М — именно они начинают длительные и сильные геомагнитные бури на Земле.

В Барнауле сейчас наблюдаются небольшие возмущения силой 3 балла.

Здоровье

По мнению специалистов, 60% населения разных стран мира являются метеочувствительными людьми.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается. Поэтому больше всего страдают ткани организма от кислородного голодания — кровь не поступает в нужном количестве к тканям организма.

Сложные дни ждут пожилых, метеозависимых людей и тех, у кого диагностированы хронические болезни нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Такие люди испытывают упадок сил, снижение концентрации внимания, поэтому врачи советуют больше отдыхать и высыпаться.

Вспышки на солнце могут оказывать влияние и на психологическое состояние человека.

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Интернет

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям и вызвать «интернет-апокалипсис».