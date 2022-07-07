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Здоровье

Солнце продолжает наносить геомагнитные удары по Алтайскому краю. Периоды возмущений

7 июля метеозависимые люди будут ощущать последствия последнего сильного геоудара от короны Солнца, пишет vesiskitim.ru.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

На протяжении дня геомагнитная обстановка будет неравномерно меняться.

После мощного геомагнитного удара в 5 баллов накануне ночь сегодня прошла с колебаниями на уровне 4 баллов.

С 9.00 до 15.00 мск. наступит первая передышка — состояние геомагнитного поля стабилизируется и даст возможность почувствовать себя легче.

Еще один период пройдет 7 июля с 3-балльными возмущениями — с 15.00 до 21.00 мск.

При этом вероятность ухудшения геомагнитной обстановки будет сохраняться на уровне 15%.

Прогнозы изменились

Прогнозы на магнитные бури за последние несколько дней на предстоящее время изменились в неблагоприятную сторону.

График показывает, что с 11 июля по 25 июля геомагнитная остановка не даст ни единого спокойного дня метеозависимым людям.

Две недели будут наблюдаться умеренные и сильные геомагнитные возмущения от 3 до 5 баллов.

Это подтверждается и графиком вспышечной активности — вспышки усилились и участились. И при этом некоторые вспышки достигают класса М — именно они начинают длительные и сильные геомагнитные бури на Земле.

В Барнауле сейчас наблюдаются небольшие возмущения силой 3 балла.

Здоровье

По мнению специалистов, 60% населения разных стран мира являются метеочувствительными людьми.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается. Поэтому больше всего страдают ткани организма от кислородного голодания — кровь не поступает в нужном количестве к тканям организма.

Сложные дни ждут пожилых, метеозависимых людей и тех, у кого диагностированы хронические болезни нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Такие люди испытывают упадок сил, снижение концентрации внимания, поэтому врачи советуют больше отдыхать и высыпаться.

Вспышки на солнце могут оказывать влияние и на психологическое состояние человека.

Таблетки, лекарства
Таблетки, лекарства
СС0

Интернет

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям и вызвать «интернет-апокалипсис».

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