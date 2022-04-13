13 апреля
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Здоровье

Сверхзаразный омикрон XE может добраться до России в начале лета

Новый подвид коронавируса — омикрон XE — пока не выявлен в России. Однако глава Минздрава Михаил Мурашко ожидает, что новый подъем заболеваемости придется на май-июнь.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Вариант ХЕ — это гибрид двух разновидностей штамма «омикрон» — BA.1 и BA.2. Впервые он был обнаружен в январе 2022 года в Великобритании.

Вирусологи предполагают, что этот вариант коронавируса будет более заразным, чем все предыдущие штамма SARS-CoV-2, пишет «Российская газета».

Признаки очередного подъема заболеваемости COVID-19 уже фиксируются в странах Европы и Китае — так, в Поднебесной на днях зафиксировали 27 595 новых случаев заражения коронавирусом — этот показатель стал новым антирекордом за пандемию.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия идет по тому же пути, что и в 2021 году.

«Поэтому мы готовимся. И думаю, что конец мая-июнь — возможны подъемы заболеваемости», — подчеркнул он.

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