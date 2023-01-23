Цербер. Еще один вариант омикрона обнаружили в сибирском регионе

«За последние две недели обнаружены генетические линии омикрона, которые ранее в нашем субъекте не регистрировались — ВQ.1.1 („цербер“), BF.7 и BQ.1.2», — отметил Горячев.

Он сказал, что Роспотребнадзор ежедневно отслеживает циркуляию штаммов. При этом, добавил Горячев, «кракен» на территории региона не выявили.

По его словам, дополнительные ограничения по ковиду пока вводить не нужно. Ранее в России начали разработку вакцины от «кракена».