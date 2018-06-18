Уральские больницы обвинили в отказе принимать российских пациентов из-за ЧМ-2018

"Недавно в серьезную аварию попал мой друг. У него несколько сложных переломов, нужны операции в центре травматологии в Екатеринбурге. Но когда встал вопрос его перевоза в Екатеринбург, врачи сказали родителям, что на время чемпионата мира пациентов из области принимать нельзя. Все потому, что свободные койки в больницах зарезервированы под футбольных фанатов. Родным все же удалось договориться, чтобы сына перевезли в Екатеринбург, но нервов потратили кучу", — рассказал агентству байкер Никита Уральский.