Уральские больницы обвинили в отказе принимать российских пациентов из-за ЧМ-2018

Больницы Екатеринбурга отказываются принимать пациентов из области из-за чемпионата мира по футболу, сообщили представители байк-сообщества Новоуральска, пишет ura.ru.
"Недавно в серьезную аварию попал мой друг. У него несколько сложных переломов, нужны операции в центре травматологии в Екатеринбурге. Но когда встал вопрос его перевоза в Екатеринбург, врачи сказали родителям, что на время чемпионата мира пациентов из области принимать нельзя. Все потому, что свободные койки в больницах зарезервированы под футбольных фанатов. Родным все же удалось договориться, чтобы сына перевезли в Екатеринбург, но нервов потратили кучу", — рассказал агентству байкер Никита Уральский.
В пресс-службе областного минздрава подтвердили, что для футбольных фанатов действительно подготовлены дополнительные места в больницах Екатеринбурга.
"Все больницы готовы к матчам в Екатеринбурге, согласно требованиям ФИФА. Для иностранных гостей отведены дополнительные места. Но, уверяю вас, установки не принимать российских пациентов — нет. Медицинские учреждения окажут помощь всем нуждающимся", — прокомментировал ситуацию представитель минздрава Константин Шестаков.
ЧМ-2018 начался 14 июня и продлится до 15 июля. Чемпионат проводится в 11 городах России.
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