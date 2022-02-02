Ускорить обслуживание в поликлиниках призвал Мишустин

Он подчеркнул — современные технологии должны упростить процедуру записи к врачу, выдачу заключений и рецептов.
«Необходимо сократить сроки ожидания приема у специалиста, ну, и конечно, избавить медицинский персонал от бумажной работы и бесконечных отчетов», — сказал Мишустин.
Он также призвал обращать внимание на удобство и пользу предлагаемых гражданам сервисов, пишет bfm.ru.
Между тем в Алтайском крае частично ограничивают плановую медпомощь.
Всех жителей региона просят отнестись к ситуации с пониманием.
«Сегодня медики работают на пределе своих возможностей. Они, как и все остальные тоже могут заболеть и уйти на больничный, в связи с чем возрастает нагрузка на оставшихся специалистов», — добавили в минздраве.