Ускорить обслуживание в поликлиниках призвал Мишустин

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал сделать поликлиники в России более удобными и ускорить обслуживание граждан в них, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул — современные технологии должны упростить процедуру записи к врачу, выдачу заключений и рецептов.

«Необходимо сократить сроки ожидания приема у специалиста, ну, и конечно, избавить медицинский персонал от бумажной работы и бесконечных отчетов», — сказал Мишустин.

Он также призвал обращать внимание на удобство и пользу предлагаемых гражданам сервисов, пишет bfm.ru.

Между тем в Алтайском крае частично ограничивают плановую медпомощь.

Всех жителей региона просят отнестись к ситуации с пониманием.