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Здоровье

Ускорить обслуживание в поликлиниках призвал Мишустин

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал сделать поликлиники в России более удобными и ускорить обслуживание граждан в них, сообщает ТАСС.

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
government.ru

Он подчеркнул — современные технологии должны упростить процедуру записи к врачу, выдачу заключений и рецептов.

«Необходимо сократить сроки ожидания приема у специалиста, ну, и конечно, избавить медицинский персонал от бумажной работы и бесконечных отчетов», — сказал Мишустин.

Он также призвал обращать внимание на удобство и пользу предлагаемых гражданам сервисов, пишет bfm.ru.

Между тем в Алтайском крае частично ограничивают плановую медпомощь.

Всех жителей региона просят отнестись к ситуации с пониманием.

«Сегодня медики работают на пределе своих возможностей. Они, как и все остальные тоже могут заболеть и уйти на больничный, в связи с чем возрастает нагрузка на оставшихся специалистов», — добавили в минздраве.

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