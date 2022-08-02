В Алтайский край ввезли 16 тонн опасных персиков из Киргизии

По результатам лабораторной экспертизы, в киргизских фруктах обнаружили восточную плодожорку и бурую монилиозную гниль.
Выпуск небезопасной продукции на прилавки запрещен. Его изолировали до принятия решения об уничтожении или дальнейшем использовании.
«В соответствии с требованиями действующего законодательства грузополучатель обязан провести обеззараживание или уничтожение зараженной партии продукции», — уточнили в ведомстве.
Если это требование не будет выполнено, персики вернут в страну отправления, уточнили в алтайском Россельхознадзоре.