3 августа
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Здоровье

В Алтайский край ввезли 16 тонн опасных персиков из Киргизии

16 тонн персиков, ввезенных в Алтайский край из Киргизии, оказались поражены опасными вредителями. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Персик.
Персик.
Михаил Хаустов

По результатам лабораторной экспертизы, в киргизских фруктах обнаружили восточную плодожорку и бурую монилиозную гниль.

Выпуск небезопасной продукции на прилавки запрещен. Его изолировали до принятия решения об уничтожении или дальнейшем использовании.

«В соответствии с требованиями действующего законодательства грузополучатель обязан провести обеззараживание или уничтожение зараженной партии продукции», — уточнили в ведомстве.

Если это требование не будет выполнено, персики вернут в страну отправления, уточнили в алтайском Россельхознадзоре.

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