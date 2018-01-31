В Алтайском крае снизился эпидпорог

70% заболевших ОРВИ — это дети до 14 лет. Лабораторные исследования показали, что у заболевших вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, риновирусы).

Случаев заболевания гриппом в крае не зарегистрировали.

На 30 января в регионе частично отменили занятия в детских садах Бийска, Рубцовска и в Кулундинском районе.

Ранее специалисты отмечали, что из-за потепления на Алтае может начаться подъем уровня заболеваемости. Altapress.ru писал, как правильно уберечь себя и близких от простуды.