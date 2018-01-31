Здоровье

В Алтайском крае снизился эпидпорог

Вчера, 17:33.
Здоровье

За неделю с 22 по 28 января в Алтайском крае уменьшилось количество зарегистрированных случаев ОРВИ — 13,7 тыс. против 15 тысяч на предыдущей неделе. Сейчас количество заболевших на 14% ниже эпидемического порога, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Грипп,ОРВИ.
Грипп,ОРВИ. Фото из архива редакции.

70% заболевших ОРВИ — это дети до 14 лет. Лабораторные исследования показали, что у заболевших вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, риновирусы).

Случаев заболевания гриппом в крае не зарегистрировали.

На 30 января в регионе частично отменили занятия в детских садах Бийска, Рубцовска и в Кулундинском районе.

Ранее специалисты отмечали, что из-за потепления на Алтае может начаться подъем уровня заболеваемости. Altapress.ru писал, как правильно уберечь себя и близких от простуды.

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