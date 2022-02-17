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Здоровье

В Барнауле поликлиника № 14 постепенно возобновляет плановую медпомощь

Барнаульская поликлиника № 14 возвращается к оказанию плановой медицинской помощи, сообщил в своем Instagram главврач медучреждения Дмитрий Денисов.

Детское отделение городской поликлиники №14.
Детское отделение городской поликлиники №14.
Анна Зайкова

Напомним, 26 января Денисов сообщил, что поликлиника ограничила прием пациентов из-за пандемии коронавируса.

Три недели в медучреждении вели прием пациентов только с симптомами ковида, ОРВИ и острыми состояниями.

«У нас наметился пока хоть и небольшой, но все же спад заболеваемости. Поэтому постепенно возвращаемся к оказанию плановой медицинской помощи в полном объеме. Начинаем с детской поликлиники. Здесь открыто расписание для записи детей до года, в том числе на вакцинацию», — написал главврач.

Талоны выставлены на 22 февраля. Записаться к педиатрам и специалистам узкой службы можно через Госуслуги и колл-центр.

«Кроме того, в детстве возобновляет работу дневной стационар, набор детей уже ведется. Направление туда выдает невролог, запись к специалисту также доступна», — подчеркнул Денисов.

Накануне в Змеиногорском районе приостановили оказание плановой медпомощи — в поликлинике, детской консультации и женской консультации ввели ограничительные мероприятия.

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