В Барнауле поликлиника № 14 начала принимать только с симптомами ковида, ОРВИ и острыми состояниями

Денисов отметил, что в поликлинике начали вести прием пациентов только с симптомами ковида, ОРВИ и острыми состояниями.

«Весь корпус на Павловском тракте, 281а сейчас принимает только пациентов с симптомами ОРВИ. В кабинете № 9 ведется забор мазков на коронавирус. Регистратура работает только на выдачу талонов в кабинеты неотложной помощи», — говорится в сообщении.

Многие узкие специалисты находятся на больничном. Большое количество медиков перешло на прием пациентов с симптоматикой ОРВИ.

Травматолог, неврологи, офтальмологи теперь ведут прием на Павловском тракте, 271а. С 31 января сюда же будут переведены хирурги, онколог. Детские врачи тоже ведут прием только по острым состояниям и травмам.

«Из-за сложной эпидситуации они ведут прием только с острыми состояниями по своему профилю, обратите на это внимание! Регистратура для записи к перечисленным врачам также теперь размещена на Павловском тракте, 271а», — предупредил Денисов.

Пациентов с профилактическими целями просят воздержаться от посещения поликлиники. Главврач подчеркнул, что мера — вынужденная.

«На данный момент у нас только около 500 вызовов на дом. На такой шаг мы идем из-за крайне непростой эпидситуации, которая, к сожалению, не оставляет нам другого выбора», — пояснил Денисов.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае распространение омикрона пошло по худшему сценарию.