В Барнауле построят офтальмологическую поликлинику за 1 млрд рублей

Учреждение будет располагать отделением на 100 посещений в смену, дневным стационаром на 60 коек с лечебно-диагностическими кабинетами, и блоком на 2 операционные.
За текущий год планируют расчистить территорию для будущего здания и определить подрядчика. Проектная документация разработана.
Известно, что в дневном стационаре будет активно внедряться хирургия одного дня или стационарзамещающие технологии, что позволит увеличить количество операций до 18 тыс. в год.
Ранее мы показывали, какой стала новая 14-я поликлиника, которую в Барнауле долго ждали.
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