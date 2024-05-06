В Барнауле построят офтальмологическую поликлинику за 1 млрд рублей

Офтальмологическую поликлинику по адресу: проезд 9 Мая, 7 будут строить в Барнауле. На нее выделят 1 млрд рублей. Об этом сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов .

Учреждение будет располагать отделением на 100 посещений в смену, дневным стационаром на 60 коек с лечебно-диагностическими кабинетами, и блоком на 2 операционные.

За текущий год планируют расчистить территорию для будущего здания и определить подрядчика. Проектная документация разработана.

Известно, что в дневном стационаре будет активно внедряться хирургия одного дня или стационарзамещающие технологии, что позволит увеличить количество операций до 18 тыс. в год.

Ранее мы показывали, какой стала новая 14-я поликлиника, которую в Барнауле долго ждали.

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