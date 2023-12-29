В Барнауле в перинатальном центре "ДАР" родился малыш весом в 5 кг

В барнаульском перинатальном центре "ДАР" родился малыш весом в 5040 гр. и ростом 62 см.

Как сообщает "АиФ Алтай", мама богатыря - Юлия Травкина рассказала о том, что ребенок не хотел появляться даже на 40-й неделе беременности.

Родить самой у девушки не получилось, ведь она могла навредить и себе, и ребенку. Поэтому пришлось делать кесарево сечение, оперировал пациентку врач перинатального центра Евгений Хабаров.

Операция прошла успешно, а мальчика назвали Владимиром.

Ранее мы сообщали, как алтайский врач выхаживает крошечных младенцев на радость их мамам.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал