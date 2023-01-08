В отдаленных уголках Алтайского края появятся аптеки с роботом и QR-кодами

В 2022 году к государственной сети «Аптеки Алтая» присоединили Бийскую зону, Чарыш, Павловск, Тогул — теперь эти аптеки, бывшие раньше муниципальными, вошли в состав краевого предприятия, сообщает офсайт региона.

Так, аптечный пункт открыли в селе Новиково Бийского района, где живет около тысячи человек. Ближайшая аптека расположена в 60 километрах от села.

«Наша основная миссия — социальная: сделать получение лекарственных препаратов доступнее для населения. Коммерческие организации не могут открыться в селах из-за низкой рентабельности, у нас есть такая возможность, и мы берем на себя эту ответственность», — отметила директор сети Ольга Халковская.

Еще один социальный проект предприятие реализует с акционерным обществом «Алтаймедтехника». В двух точках сети, расположенных в Барнауле и Новоалтайске, горожане могут приобрести лекарства и сразу же купить необходимое медоборудование для маломобильных родственников. Такие отделы планируют открыть и в других территориях края, в том числе в Змеиногорске, Горняке и Славгороде.

Также когда в аптеку привозят необходимое лекарство, пациентов, чьи рецепты были поставлены на отложенный спрос, оповещает робот.

«Аптеки Алтая». Дмитрий Лямзин.

В день он совершает порядка 600 звонков. В наступившем году на базе предприятия «Аптеки Алтая» начнут тестировать пилотный проект по внедрению электронного рецепта.

Пациенты загрузят специальное приложение в телефон, и, когда им выпишут рецепт, он появится в гаджете. Провизор сможет выдать препарат только после сканирования QR-кода.