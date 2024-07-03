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Здоровье

В престижном российском вузе на медицинском факультете выявили туберкулез

У выпускницы факультета фундаментальной медицины МГУ обнаружили туберкулез, сообщают Роспотребнадзор и Telegram-канал «Осторожно, Москва!».

Девушка уже окончила магистратуру вуза, однако заболела именно во время обучения.

Студентка часто кашляла на парах и в перерывах, а также выглядела плохо, рассказали однокурсники. Однако она скрыла свой диагноз и не проходила никаких обследований.

Туберкулез у девушки выявили после того, как она попала в больницу с пневмонией.

После выписки она некоторое время жила вместе с другими студентами в общежитии МГУ, указывает "Росбалт".

Роспотребнадзор начал проверку.

Ранее врач назвал неочевидные причины хронической усталости. Причинами развития хронической усталости могут быть вирусные и бактериальные заболевания. Например, вирус гепатита C, вирус герпеса разных типов, коронавирусы. А также хламидии и туберкулез.

При этом постоянная усталость может указывать на недостаток витаминов и минералов. Под влиянием стресса это состояние может только усугубляться.

Обычно синдром хронической усталости встречается у людей в возрасте 25-45 лет, чаще у женщин.

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