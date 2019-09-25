В Росатоме рассказали о состоянии испытателей, пострадавших при взрыве под Северодвинском

Трое испытателей «Росатома», пострадавших во время взрыва на полигоне под Северодвинском, идут на поправку, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева.

«Сейчас в госпитале остаются еще трое наших испытателей, они идут на поправку», — цитирует агентство слова Лихачева.

8 августа вблизи Северодвинска произошел взрыв при испытаниях, в результате которого погибли сотрудники «Росатома» и Минобороны, пишет znak.com.

ЧП случилось во время испытания жидкостного реактивного двигателя. Погибли семь человек — пятеро сотрудников «Росатома» и двое представителей Минобороны.

Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов «Росатома».

Врачи , больница unsplash.com

После аварии в администрации Северодвинска сообщили о превышении радиационного фона.

По информации СМИ, врачей архангельской больницы, которые осматривали пострадавших при взрыве в Северодвинске, не предупредили о возможном заражении радиацией и заставили дать подписку о неразглашении.

Президент РФ Владимир Путин заявил в Финляндии, что власти не собираются скрывать информацию — взрыв произошел во время работы над перспективными вооружениями. Также Путин заявил, что ядерный взрыв в Архангельской области связан с ракетными испытаниями, которые Россия вынуждена делать из-за действий США.