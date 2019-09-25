В Росатоме рассказали о состоянии испытателей, пострадавших при взрыве под Северодвинском

«Сейчас в госпитале остаются еще трое наших испытателей, они идут на поправку», — цитирует агентство слова Лихачева.
8 августа вблизи Северодвинска произошел взрыв при испытаниях, в результате которого погибли сотрудники «Росатома» и Минобороны, пишет znak.com.
ЧП случилось во время испытания жидкостного реактивного двигателя. Погибли семь человек — пятеро сотрудников «Росатома» и двое представителей Минобороны.
Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов «Росатома».
После аварии в администрации Северодвинска сообщили о превышении радиационного фона.
По информации СМИ, врачей архангельской больницы, которые осматривали пострадавших при взрыве в Северодвинске, не предупредили о возможном заражении радиацией и заставили дать подписку о неразглашении.
Президент РФ Владимир Путин заявил в Финляндии, что власти не собираются скрывать информацию — взрыв произошел во время работы над перспективными вооружениями. Также Путин заявил, что ядерный взрыв в Архангельской области связан с ракетными испытаниями, которые Россия вынуждена делать из-за действий США.