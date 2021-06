В России выявили первый случай болезни вейперов

Врачам удалось вовремя распознать симптомы EVALI (e-cigarette or vaping product use associated lung injury).

За две недели до госпитализации у 17-летнего пациента постепенно нарастала одышка и кашель, отмечалось повышение температуры тела, рвота и боль в животе, сильное снижение веса (более 10 кг за две-три недели). Сообщается, что юноша активно употреблял вейпы в последние полтора месяца.

Пациент был госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии с тяжелой дыхательной недостаточностью и постоянной потребностью в кислородотерапии, где провел больше двух недель.

Он получал поддерживающую и инфузионную терапию. Больного наблюдала команда специалистов, состоящая из пульмонологов, реаниматологов и сотрудников кафедры педиатрии РУДН.

Как рассказал заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский, по результатам осмотра и КТ органов грудной клетки были выявлены признаки острого бронхиолита — воспаления в бронхиолах (конечных ветвях бронхиального дерева). Это осложнение у детей старше трех лет и взрослых встречается крайне редко.

«Учитывая тщательно собранный анамнез, острое развитие болезни и проведение дифференциальной диагностики, нам удалось подтвердить токсический характер осложнения и установить диагноз EVALI», — сказал Павел Бережанский.

После подтверждения диагноза в соответствии с протоколом лечения была назначена патогенетическая терапия. Дополнительно к поддерживающей и инфузионной терапии были введены системные противовоспалительные препараты (гормоны).

Юноша пошел на поправку: перестал быть зависимым от дотации кислорода, начал самостоятельно есть, разговаривать, ходить. Сейчас он продолжает лечение амбулаторно под наблюдением пульмонологов.

Заболевание впервые описано в США в 2019 году. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) дали ему официальное название EVALI и выпустили временные рекомендации по оценке и лечению.