В российских поликлиниках появятся «умные весы» для контроля здоровья пациентов

Умные медицинские весы для контроля здоровья пациентов появятся в поликлиниках и больницах России с 2025 года, сообщает «РИА Новости».

Считываемая «умными весами» информация будет напрямую передаваться врачам.

Подобное устройство поможет наблюдать за здоровьем людей, страдающих хронической сердечной недостаточностью, диабетом, артериальной гипертензией и другими заболеваниями, а также людям, которым надо следить за изменением массы тела, возникновением и изменением отеков.

Часть этих изделий будет выдаваться в поликлиниках и больницах по ОМС.

Использовать весы также смогут частные медучреждения, фитнес-центры, центры красоты и здоровья, телемедицинские компании, а стоимость весов, по оценкам, составит не более 12 тыс. рублей.

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