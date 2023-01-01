1 января
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Здоровье

В российских поликлиниках появятся «умные весы» для контроля здоровья пациентов

Умные медицинские весы для контроля здоровья пациентов появятся в поликлиниках и больницах России с 2025 года, сообщает «РИА Новости».

Современная медицина.
Современная медицина.
freepik.com/rawpixel.com

Считываемая «умными весами» информация будет напрямую передаваться врачам.

Подобное устройство поможет наблюдать за здоровьем людей, страдающих хронической сердечной недостаточностью, диабетом, артериальной гипертензией и другими заболеваниями, а также людям, которым надо следить за изменением массы тела, возникновением и изменением отеков.

Часть этих изделий будет выдаваться в поликлиниках и больницах по ОМС.

Использовать весы также смогут частные медучреждения, фитнес-центры, центры красоты и здоровья, телемедицинские компании, а стоимость весов, по оценкам, составит не более 12 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что минздрав Алтайского края затеял реформу трех огромных направлений медицины.

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