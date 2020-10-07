Вакцинолог назвал срок выхода России на второй пик коронавируса

В России еще не закончилась первая волна коронавируса, заявил врач-инфекционист, ведущий научный сотрудник Института имени Гамалеи Минздрава Николай Малышев.

Осенью прогнозируется подъем заболеваемости, но это не вторая волна.

«У нас эта волна длится и далека от окончания, поэтому мы говорим пока про первую волну, в которой могут быть самые разнообразные возможности для повышения заболеваемости», — сказал специалист.

Ситуация с коронавирусом должна стабилизироваться в России через две-три недели. Все это время в стране будет фиксироваться рост заболеваемости.

Окончательно утрястись ситуация с заболеванием должна к концу октября, считает врач — инфекционист-вакцинолог Евгений Тимаков. А уже до конца января будет идти спад заболеваемости, цитирует специалиста ТАСС.

Полностью коронавирус уже никогда не исчезнет. Сезонность вируса еще не выявлена, случаи заражения им будут фиксироваться и дальше, пишет News.ru.

Главный инфекционист Минздрава признала, что с циркулирующим коронавирусом придется жить дальше и говорить о победе над COVID-19 пока преждевременно.

Вакцинация против коронавируса. Анна Зайкова.

«Додавить»

Еще в июне президент РФ Владимир Путин предложил «додавить и задавить» отступающий коронавирус, используя опыт Москвы.

«Что касается помощи, которую Москва оказывает регионам, — это чрезвычайно важная миссия, потому что, как мы знаем, в Москве серьезно на спад все идет, а в некоторых регионах проблемы еще сохраняются, и сохраняются в достаточно острой фазе. Поэтому нам нужно додавить, задавить эту инфекцию в регионах, и мы имеем в виду опыт Москвы, исходим из того, что это удастся сделать эффективно в самое ближайшее время», — призвал глава государства.

Также Путин заявлял, что Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями.