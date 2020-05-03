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Здоровье

Вирусолог рассказал, как не подхватить Covid-19 через продукты

Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов в эфире НСН рассказал, как избежать заражения коронавирусом через продукты и воду.

Торговля овощами и фруктами
Торговля овощами и фруктами
Дмитрий Лямзин

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что невозможно исключить ни один из путей передачи коронавируса, вместе с тем процесс заражения через еду остается дискуссионным.

«Особенность коронавирусов в том, что они распространяются не только воздушно-капельным путем, как ОРВИ, но есть и через кишечник. Есть такой компонент. Это все — фекально-оральный путь заражения. Не могу сказать, насколько — в процентном отношении — он значимый, но опасность представляет», — отметил Ершов.

Запасы продуктов. Барнаул.
Запасы продуктов. Барнаул.
instagram.com/barnaul.official.gorod.

По его словам, для защиты от заражения помогут классические методы.

«После туалета мыть руки. Особенно за детьми надо следить, они в этом смысле наиболее неподготовленные. Самый сложный вопрос — с продуктами. Их также надо хорошо мыть, не употреблять залежавшиеся, по возможности, проводить термальную обработку», — сказал Феликс Ершов.

Как развивается пандемия

Пандемия новой коронавирусной инфекции охватила почти все страны мира. По статистике ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек.

На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания, сообщает РИА Новости.

Россия занимает седьмую строчку по числу заразившихся.

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