14 ноября
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Здоровье

«Высший пилотаж фейков». Представитель российского МИДа опровергла госпитализацию Лаврова

Представитель МИД России Мария Захарова опровергла слухи о госпитализации главы ведомства Сергея Лаврова.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Антон Федотов / altairegion22.ru

По словам Захаровой, она вместе с Лавровым находится в Индонезии.

«Читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован <…> Это уже, конечно, высший пилотаж фейков», — написала пресс-секретарь министра в Telegram-канале.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Лавров попал в больницу на Бали, куда приехал для участия в саммите G20.

В свою очередь, Захарова опубликовала видео, на котором глава МИДа сидит на веранде за столиком с документами.

Лавров также раскритиковал сообщения о своей госпитализации.

«И про нашего президента уже лет 10 пишут, что он заболел. Это такая в общем-то игра, которая не новая в политике», — заявил министр.

Ранее Лавров заявил, что между Россией и ЕС опускается «железный занавес».

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