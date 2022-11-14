«Высший пилотаж фейков». Представитель российского МИДа опровергла госпитализацию Лаврова

По словам Захаровой, она вместе с Лавровым находится в Индонезии.

«Читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован <…> Это уже, конечно, высший пилотаж фейков», — написала пресс-секретарь министра в Telegram-канале.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Лавров попал в больницу на Бали, куда приехал для участия в саммите G20.

В свою очередь, Захарова опубликовала видео, на котором глава МИДа сидит на веранде за столиком с документами.

Лавров также раскритиковал сообщения о своей госпитализации.

«И про нашего президента уже лет 10 пишут, что он заболел. Это такая в общем-то игра, которая не новая в политике», — заявил министр.

Ранее Лавров заявил, что между Россией и ЕС опускается «железный занавес».