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Здоровье

Врач назвал популярный и полезный завтрак

Врач и телеведущая Елена Малышева, кардиолог Герман Гандельман, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов рассказали о том, какие продукты лучше всего есть на завтрак. Об этом пишет Lenta.ru.

Стоит включить в утренний рацион бутерброд из хлеба, курицы, авокадо и сыра. Такой завтрак обеспечит организм необходимыми питательными веществами.

Отмечается, что курица является источником белка, который помогает улучшить концентрацию внимания и работу мозга, а также надолго обеспечивает чувство сытости.

Также польза хлеба заключается в источнике углеводов, которые превращаются в глюкозу и обеспечивают питание мозга.

Врачи добавили, что авокадо содержит аминокислоту тирозин, которая улучшает проводимость нервных импульсов.

Ранее сообщалось, что настоящего виновника эпидемии ожирения назвал известный российский доктор.

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