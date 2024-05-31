Стоит включить в утренний рацион бутерброд из хлеба, курицы, авокадо и сыра. Такой завтрак обеспечит организм необходимыми питательными веществами.
Отмечается, что курица является источником белка, который помогает улучшить концентрацию внимания и работу мозга, а также надолго обеспечивает чувство сытости.
Также польза хлеба заключается в источнике углеводов, которые превращаются в глюкозу и обеспечивают питание мозга.
Врачи добавили, что авокадо содержит аминокислоту тирозин, которая улучшает проводимость нервных импульсов.
Ранее сообщалось, что настоящего виновника эпидемии ожирения назвал известный российский доктор.
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