Врач назвал самый вредный алкоголь

По мнению врача, в этот список можно занести коньяк (высокая калорийность), пиво (повышенная нагрузка на почки), алкогольные коктейли и игристые вина (высокая концентрации сахара), пишет РИА «Новости».

Самым наименее вредным алкогольным напитком является вино, при условии употребления в небольшом количестве, заключил эксперт.

При этом ранее китайские ученые выяснили, что шампанское, белое и красное вино может снизить риск заражения коронавирусом.

Наибольшую защиту от ковида имели люди, предпочитающие красное вино: при употреблении более пяти бокалов этого напитка в неделю риск заражения снижался на 17%.