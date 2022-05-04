Врач объяснил, с какой головной болью надо срочно бежать в больницу

По словам медика, локальная боль — с потерей сознания и эписиндромом — это один из симптомов опухоли мозга. Она может привести к инвалидности или летальному исходу, отметил специалист.

Кроме того, боль может сигнализировать об аневризмах.

«Опасная вещь, которая может сопровождаться головной болью, — внутримозговые аневризмы, особенно у людей с повышенным давлением. Там головная боль пульсирующая», — подчеркнул специалист.

Комаров добавил, что никакую головную боль терпеть не следует. При дискомфорте он рекомендует обратиться к специалисту, чтобы провести дифференциальную диагностику.

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