15 июня
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Здоровье

Врач объяснила, что приводит к снижению женского либидо

Неочевидная причина снижения либидо у женщин — слабые интимные мышцы, рассказала «Газете.ру» акушер-гинеколог «МЕДСИ» Ирина Грабовская.

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По словам Грабовской, у женщины наблюдаются снижение чувствительности и нарушение кровоснабжения.

«Следовательно, (возможен. — Прим. ред.) недостаток притока крови к половой области и снижение желания», — заявила врач.

Грабовская добавила, что при потере либидо следует обратиться к специалисту. Гинеколог определит состояние мышц тазового дна.

«Расстройство полового влечения влияет на здоровье и снижает качество жизни. При снижении либидо его надо восстанавливать», — отметила она.

Гинеколог посоветовала не отказываться от интима во время беременности.

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