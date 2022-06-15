Врач объяснила, что приводит к снижению женского либидо

По словам Грабовской, у женщины наблюдаются снижение чувствительности и нарушение кровоснабжения.
«Следовательно, (возможен. — Прим. ред.) недостаток притока крови к половой области и снижение желания», — заявила врач.
Грабовская добавила, что при потере либидо следует обратиться к специалисту. Гинеколог определит состояние мышц тазового дна.
«Расстройство полового влечения влияет на здоровье и снижает качество жизни. При снижении либидо его надо восстанавливать», — отметила она.
Гинеколог посоветовала не отказываться от интима во время беременности.