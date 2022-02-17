Врач Поздняков: в каких регионах можно снимать ограничения по COVID-19

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В каких регионах можно снимать ограничения по COVID-19?

Поздняков заявил РИА Новости, что ковидные ограничения можно снимать в регионах и крупных городах, где иммунизированы больше 80% населения.

«Если какими-то масштабными исследованиями подтверждено наличие антител у более 80% населения региона или города, то там реально можно снимать ограничения», — подчеркнул главврач.