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Здоровье

Врач Поздняков: в каких регионах можно снимать ограничения по COVID-19

Некоторые регионы смогут отказаться от ограничений по коронавирусу. При каких условиях это возможно, рассказал главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
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1
В каких регионах можно снимать ограничения по COVID-19?

Поздняков заявил РИА Новости, что ковидные ограничения можно снимать в регионах и крупных городах, где иммунизированы больше 80% населения.

«Если какими-то масштабными исследованиями подтверждено наличие антител у более 80% населения региона или города, то там реально можно снимать ограничения», — подчеркнул главврач.

2
Кто потребовал отменить все ограничения по ковиду?

Ранее все ограничения по коронавирусу потребовал отменить депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов.

Коронавирус, маска. Пандемия.
Коронавирус, маска. Пандемия.
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«Ввиду особенностей новых штаммов стоит снять антиковидные ограничения социальных и трудовых прав граждан, уделить большее внимание повышению эффективности препаратов против коронавируса и массовому тестированию. Стоит отменить меры, вводимые под предлогом достижения этих целей, — QR-коды, недопуски к работе, учебе, в целом все ограничения социальных и трудовых прав граждан», — отметил политик.

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А омикрон вытесняет дельту?

Да. По словам основателя и гендиректора научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрея Исаева, с 28 января по 1 февраля доля дельты в числе положительных проб составляла 2%. Остальное пришлось на омикрон.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

«С 1 по 6 февраля фиксируются уже только единичные случаи дельты: омикрон стал основным штаммом коронавируса на территории страны», — уточнил он.

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