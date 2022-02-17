Врач Поздняков: в каких регионах можно снимать ограничения по COVID-19

Поздняков заявил РИА Новости, что ковидные ограничения можно снимать в регионах и крупных городах, где иммунизированы больше 80% населения.
«Если какими-то масштабными исследованиями подтверждено наличие антител у более 80% населения региона или города, то там реально можно снимать ограничения», — подчеркнул главврач.
Ранее все ограничения по коронавирусу потребовал отменить депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов.
«Ввиду особенностей новых штаммов стоит снять антиковидные ограничения социальных и трудовых прав граждан, уделить большее внимание повышению эффективности препаратов против коронавируса и массовому тестированию. Стоит отменить меры, вводимые под предлогом достижения этих целей, — QR-коды, недопуски к работе, учебе, в целом все ограничения социальных и трудовых прав граждан», — отметил политик.
Да. По словам основателя и гендиректора научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрея Исаева, с 28 января по 1 февраля доля дельты в числе положительных проб составляла 2%. Остальное пришлось на омикрон.
«С 1 по 6 февраля фиксируются уже только единичные случаи дельты: омикрон стал основным штаммом коронавируса на территории страны», — уточнил он.