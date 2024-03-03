Нарколог рассказал о первых звоночках алкоголизма

Психиатр-нарколог Владимир Каторгин заявил, что многие практикуют бытовое пьянство. А также он рассказал о первых звоночках алкоголизма. Об этом сообщает Lenta.ru.

Нарколог отметил, что если в неделю человек выпивает больше двух порций, то есть 100 миллиграммов чистого спирта, то это уже считается бытовым пьянством.

Первым тревожным звоночком является удовольствие от алкоголя. То есть человек считает, что никакого вреда он него нет.

Также, если начались проблемы со сном, настроением, аппетитом, а также появляется раздражительность — то это также стоит отнести к тревожным звонкам от организма. При этом человек начинает потреблять алкоголь все чаще.

Если зависимость заподозрена, то в первую очередь нужно обратиться к психологу или к психотерапевту. Категорически нельзя заниматься самодиагностикой любых заболеваний.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, чем отличается алкоголик и любитель выпить.

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